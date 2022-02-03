Віталій Козловський вперше розповів, як пережив втрату батька та що його засмучує найбільше

Віталій Козловський вперше розповів, як пережив втрату батька та що його засмучує найбільше

Віталія Сергійовича не стало наприкінці літа 2021-го року.

Вже 7 лютого о 9:25 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра нового сезону проекту про успішних та відомих особистостей – "ЖВЛ".

Наприкінці літа 2021 року співак Віталій Козловський поділився з шанувальниками трагічною новиною – на 75-му році життя не стало тата Віталія Сергійовича. Лише для "ЖВЛ" Віталій розповів, як пережив втрату та що його засмучує найбільше.

"Найбільша моя прикрість, що тато ніколи не жалівся на здоров'я. Більш того, він приховував завжди свій стан і це стало головною причиною того, чому він сьогодні вже не живий", - поділився Віталій.

Віталій Козловський з батьком / instagram.com/vkozlovskiy

У відвертому інтерв'ю артист також розповість, як змінилися його стосунки із мамою, яка вже багато років мешкає в Італії, пригадає скандал із Ігорем Кондратюком та зізнається, чи готовий до батьківства.

"Про це потрібно не говорити. Це треба робити. У мене так довго були якісь страхи. Як це, маленька дитина, коли з'явиться, то вона забере весь мій час. Клянусь, сьогодні я вже думаю зовсім інше. Як казав мій тато – давай, давай, не бійся. Я розумію, що я про це шкодувати не буду", - коментує співак.

У шостому сезоні "ЖВЛ" з'явиться новий цикл історій "Династія", про відомі українські родини, в яких декілька поколінь творять історію у своїй професії. Журналісти "ЖВЛ" розкриють таємниці, які мають найвідоміші сім'ї.

У новому сезоні "ЖВЛ" команда проєкту порадує глядачів ексклюзивними історіями з життя відомих людей: зірок шоубізнесу, спортсменів, бізнесменів та політиків - людей, яких знають в Україні і світі, які є частими гостями на червоних доріжках.

Більше ексклюзивних зізнань Віталія Козловського та інших відомих особистостей дивіться вже 7 лютого о 9:25 у "ЖВЛ" на телеканалі 1+1.

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