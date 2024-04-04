Віталій Козловський вперше розсекретив свою дружину та як освідчився їй

Український співак Віталій Козловський вперше розсекретив, хто став його дружиною.

Своє особисте життя Козловський тримає за сімома замками. Втім, після народження сина співак наважився розсекретити, що його дружиною стала його піарниця Юлія Бакуменко, яка вже протягом багатьох років разом з ним. Так, зірка вперше розповів історію освідчення коханій. За його словами, це відбулося спонтанно просто вдома у них на кухні. Одружилися закохані без гостей.

"Ми навіть з Юлею не думали одружуватися, і ніколи не говорили про це. Але йшов час, і я збагнув, а як так, що у нас народиться син, ми стільки часу разом, яке буде прізвище у сина? Юля мила посуд на кухні, я просто підійшов і сказав, що 29 грудня у мене буде 20-річчя творчої діяльності, і ми одружимося. Вона миє посуд, каже: "Добре". Я пішов далі, вона далі домивала посуд. Був сильний обстріл, ми не виспані в машині, сфотографувалися, зайшли в РАЦС, розписалися, навіть біля РАЦСУ не зробили жодної фотографії. Після того зустрілися з друзями, трішки побули з ними і поїхали у торговельний центр купувати обручки", - зізнався Віталій в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Віталій Козловський з дружиною. Фото: скриншот з відео Раміни Есхакзай

До слова, саме Юлія подарувала Віталію первістка. До речі, пологи у подружжя були партнерськими:

"Юля завжди казала, що хоче, щоб я був на пологах. Хоч я боявся, що побачу щось таке, що вплине на наші сексуальні стосунки. Я сьогодні безмірно кохаю дружину. Пишаюся нею, що вона подарувала такого красивого, доброго і, сподіваюся, талановитого хлопчика. Я тримав Юлю за спину, разом з нею тужився, і це давало результати і на енергетичному рівні відчував, що їй стає легше. За дві години, коли з'явилася голова, я сказав: "Юлю, у нього теж чорне волосся, як у мене". Мене покликали перерізати пуповину, у мене був мандраж. Пам'ятаю це відчуття, потім мені його поклали на груди, і ти не віриш, в те, що відбувається, в житті було так багато емоційних речей, і вже не розумієш, де реальність, а де ні, це було нереально. Тільки ввечері, коли їхав з дому з речами в клініку, мене прорвало на сльози, які не закінчувалися до мого приїзду в пологовий. Я зрозумів, що найщасливіша людина у світі, тому що маю змогу бути живим, здоровим та відчути нове життя. Це велике чудо, щастя. Я зараз живу цим - простими речами. Я раніше жив сценою - була головніша за всіх музика. Тепер, якщо робити цю музику, тільки натхненну синочком", - розповів артист.

Віталій Козловський з дружиною. Фото: скриншот з відео Раміни Есхакзай

Нагадаємо, у свій день народження, 6 березня співак-захисник повідомив, що одружився.

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