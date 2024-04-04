Віталій Козловський вперше став батьком і показав фото з сином

Український співак Віталій Козловський підтвердив чутки про поповнення у його родині.

Так, співак вперше став татом. У зірки народився син, якого назвали Оскаром.

"Нещодавно Україна отримала "Оскар", і ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Я придумав. Колись давно був у гостях в Італії у мами, і там одна українка назвала свого синочка Оскар. Я людина, яка співає, і сприймає фонетикою. Це ім'я означає "божественний", і мені це запало в душу, бо я його раніше асоціював з нагородою в Голлівуді, а тут відзначив, що це дуже гарне ім'я", - розповів Віталій в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Віталій Козловський з сином

Також Віталій поділився зворушливою історією, як він дізнався про вагітність дружини:

"Син – моє чудо сьогодні. Над тим, щоб стати батьками ми працювали достатньо довго ще до війни. Але так Бог нам дав. Я дізнався про те, що стану батьком на третьому тижні, коли я був на полігоні. Я пішов служити, у мене були військові навчання й мені ще тоді моя дівчина присилає тест на вагітність й УЗД й пише: "Я тебе вітаю, 5 тиждень". Я поклав телефон у кишеню й моє серце вистрибувало. А потім ввечері я повертаюся до намету і єдине, що відповідаю: "Ого". Не спав всю ніч. Я чомусь подумав, що це мій тато, бо тато мені завжди казав, що у мене має бути син", - розчулив співак.

Нагадаємо, український співак Ілля Парфенюк також вперше став батьком і показав ніжне фото з донечкою.

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