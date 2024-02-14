Козловський після закидів Кондратюка вийшов на зв’язок і розповів, чи служить він ще в ЗСУ

Український співак, а нині захисник України Віталій Козловський вперше за довгий час вийшов на зв’язок з шанувальниками.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Козловський розмістив коротке відео, у якому постав у військовій формі Збройних сил України. Артист-військовий поділився, що він досі несе службу і звернувся до прихильників з проханням:

“Привіт друзі. Приємно з’явитися перед вами, тому що дірект завалений повідомленнями, чи з вами все добре, тобто зі мною. Зі мною все добре. На службі як на службі. Мені б хотілося вийти до вас з гарною новиною. Як мінімум такою якоюсь, творчою, що виходить нова пісня або відео. Але на все свій час. Я з'являюся для того, аби попросити вашої допомоги. Вибачте будь ласка, але допомога потрібна хлопцям. Потрібен генератор і на поточні потреби необхідні кошти. Хто скільки зможе. Люблю вас. Дякую, що ви зі мною”, - сказав у відео Козловський.

Віталій Козловський розповів, куди зник і чи ще досі служить в ЗСУ

За добу прихильники виконавця зуміли закрити збір, про що Віталій також повідомив у фотоблогу.

Після цього відео у всіх недоброзичливців Віталія Козловського зникли сумніви стосовно того, чи він справді досі несе військову службу.

Нагадаємо, декілька тижнів тому експродюсер Козловського Ігор Кондратюк висловив думку, що Козловський більше не служить. Свої припущення продюсер аргументував тим, що він припинив отримувати виплати з військової зарплатні Козловського. Як відомо, між Кондратюком та Козловським понад 10 років триває конфлікт. Артист заборгував колишньому продюсеру чималу суму коштів через дострокове розірвання контракту.

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