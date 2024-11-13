Віталій Козловський зачарував рідкісними фото з дружиною та 8-місячним сином-копією

Український співак Віталій Козловський потішив рідкісними сімейними світлинами.

У своєму Instagram артист поділився знімками з дружиною, піарницею Юлією Бакуменко, та 8-місячним сином-копією Оскаром, якому вже 25 листопада виповниться дев'ять місяців.

Віталій Козловський з дружиною та сином / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Зокрема, сімейство нещодавно знялося в осінньому фотосеті, але досі продовжує ділитися кадрами. Віталій Козловський та його обраниця позували перед об'єктивом фотокамери в майже family look – джинсах та чорній шкіряній куртці. Тим часом Оскара подружжя одягло в білий комбінезон та шапочку.

Віталій Козловський з дружиною та сином / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Загалом, сімейство влаштувало осінній фотосет серед дерев, що ще не встигли скинути свій жовтий окрас. Окрім того, пара впіймала останні теплі сонячні проміння, тож знімки були доволі яскравими та насиченими.

Віталій Козловський з дружиною та сином / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала тішила рідкісними сімейними фото. Артистка показалася одразу з трьома помітно підрослими синами.

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