Віталій Козловський замилував фото сина-копії у костюмі Санта Клауса

Український співак Віталій Козловський показав новорічне перевтілення маленького сина Оскара.

Так, для 10-місячного малюка зіркові батьки влаштували святковий фотосет. Для цього Оскар приміряв новорічний костюм Санта Клауса, який складався з комбінезону, черевичків і традиційної шапочки. Він попозував на тлі прикрашеної ялинки та подарунків. Результатом фотознімання виконавець поділився у фотоблогу.

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

До слова, син Козловського вже не боїться камер і демонструє перші таланти. Зокрема, танцює у той час як тато наспівує мелодію. Зіркові батьки з гумором зазначили, що все ж таки гени дають про себе знати.

"Коли ти син артиста і з самого дитинства всюди почуваєшся, як на сцені", - написало подружжя.

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

У коментарях Оскар отримав чимало теплих слів і компліментів від шанувальників його тата:

Ну який же солодкий. Мирного неба всім нашим діткам

Який чудовий Санта

Такий гарненький, нехай росте здоровий та щасливий

Що це за диво таке! Який гарненький!

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський попозував з дружиною та сином у фотосесії у вишиванках і похизувався результатом.

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