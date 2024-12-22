Віталій Козловський замилував фото сина-копії у костюмі Санта Клауса

Малюк вже демонструє свої таланти.
Український співак Віталій Козловський показав новорічне перевтілення маленького сина Оскара.
Так, для 10-місячного малюка зіркові батьки влаштували святковий фотосет. Для цього Оскар приміряв новорічний костюм Санта Клауса, який складався з комбінезону, черевичків і традиційної шапочки. Він попозував на тлі прикрашеної ялинки та подарунків. Результатом фотознімання виконавець поділився у фотоблогу.
До слова, син Козловського вже не боїться камер і демонструє перші таланти. Зокрема, танцює у той час як тато наспівує мелодію. Зіркові батьки з гумором зазначили, що все ж таки гени дають про себе знати.
"Коли ти син артиста і з самого дитинства всюди почуваєшся, як на сцені", - написало подружжя.
У коментарях Оскар отримав чимало теплих слів і компліментів від шанувальників його тата:
- Ну який же солодкий. Мирного неба всім нашим діткам
- Який чудовий Санта
- Такий гарненький, нехай росте здоровий та щасливий
- Що це за диво таке! Який гарненький!
Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський попозував з дружиною та сином у фотосесії у вишиванках і похизувався результатом.
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