Віталій Козловський замилував фото з дружиною і здивував, як підріс його 3-місячний син

Щасливі батьки також показали символічні парні прикраси.
Український співак Віталій Козловський показав, як син Оскар зустрів свої 3 місяці.
У своєму фотоблогу співак показався з дружиною Юлією й зізнався, що у них в родині свято. Днями їхньому синочку виповнилося три місяці. Тож, турботливі батьки з малюком вирушили на плановий огляд до педіатра. До того ж Віталій з коханою повторили фото з Оскаром на руках, яке вони робили під час виписування з пологового. Так, на фото видно, що немовля значно підросло за ці декілька місяців.
Також зірковий батько окремо попозував з синочком на руках, ніжно споглядаючи на нього та заколисуючи.
Окрім того, дружина виконавця поділилася кадром з прогулянки з Оскаром і похизувалася символічною річчю – браслетом, на якому видніються імена всіх трьох членів їхньої родини. Така сама прикраса видніється і на руці Козловського.
"Дуже символічно і гарно", - написала Юлія Бакуменко на фото.
Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський з дружиною Юлією Бакуменко похрестили свого синочка Оскара та вперше показали його обличчя.
Читайте також: