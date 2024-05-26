Віталій Козловський замилував фото з дружиною і здивував, як підріс його 3-місячний син

Український співак Віталій Козловський показав, як син Оскар зустрів свої 3 місяці.

У своєму фотоблогу співак показався з дружиною Юлією й зізнався, що у них в родині свято. Днями їхньому синочку виповнилося три місяці. Тож, турботливі батьки з малюком вирушили на плановий огляд до педіатра. До того ж Віталій з коханою повторили фото з Оскаром на руках, яке вони робили під час виписування з пологового. Так, на фото видно, що немовля значно підросло за ці декілька місяців.

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Також зірковий батько окремо попозував з синочком на руках, ніжно споглядаючи на нього та заколисуючи.

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Окрім того, дружина виконавця поділилася кадром з прогулянки з Оскаром і похизувалася символічною річчю – браслетом, на якому видніються імена всіх трьох членів їхньої родини. Така сама прикраса видніється і на руці Козловського.

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином і дружиною / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Дуже символічно і гарно", - написала Юлія Бакуменко на фото.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський з дружиною Юлією Бакуменко похрестили свого синочка Оскара та вперше показали його обличчя.

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