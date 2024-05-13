Віталій Козловський замилував фото з дружиною, яка годує грудьми їхнього двомісячного сина

Український співак Віталій Козловський привітав дружину, піарницю Юлію Бакуменко з особливим святом.

Дружина співака відсвяткувала перший День матері з синочком Оскаром на руках. У домашній атмосфері Віталій вирішив зробити фото на згадку й поділився ним з підписниками. Так, артист зазнімкував кохану у халаті під час вигодовування грудьми їхнього двомісячного сина. У цей час Юлія тримає Оскара на руках та ніжно споглядає на нього.

"З Днем матері. Дякую", - замилував підписом виконавець.

Дружина Віталія Козловського з їхнім сином Оскаром / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Своєю чергою, дружина Козловського вже прокоментувала такий допис обранця. Так, Юлія висловила свої почуття і також подякувала за Оскара: "Дякую тобі за нашого синочка! Люблю!".

До слова, шанувальники також розділили щасливі миті батьківства пари: "Як же вам пасує материнство!", "Українська Мадонна", "Замість тисячі слів".

Дружина Віталія Козловського з їхнім сином Оскаром / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Зазначимо, син зіркового подружжя з'явився на світ у лютому 2024 року. Проте новину про поповнення у родині Віталій розповів лише на початку квітня цього року.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський з оголеним торсом показав помітно підрослого сина й висловився про постійні сварки між українцями.

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