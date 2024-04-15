Віталій Козловський замилував фото з новонародженим сином і пригадав вагітність дружини

Український співак Віталій Козловський дедалі частіше показує свого сина Оскара та дружину Юлію Бакуменко.

Цього разу у своєму Instagram виконавець опублікував рідкісний знімок із новонародженим хлопчиком. Артист показав милий кадр, як синочок тримає його за палець своєю крихітною ручкою. Підписувати світлину виконавець не став. Також Віталій Козловський поки що не квапиться повністю показувати Оскара та ретельно приховує його обличчя від сторонніх очей.

Віталій Козловський із сином / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Також співак пригадав вагітність дружини. У фотоблогу знаменитість опублікував кадри, на яких зображена Юлія при надії. Кохана артиста позувала перед об'єктивом фотокамери в ніжній рожевій сукні та демонструвала свій помітно округлий животик.

"Моя ніжність", - підписав кадри з дружиною співак. Тим часом Юлія Бакуменко у відповідь додала: "Кохаю тебе".

Дружина Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, Віталій Козловський приховував новини, що одружився та чекає на народження первістка. У березні цього року артист приголомшив прихильників, повідомивши про кардинальні зміни в особистому житті. Співак одружився, а в квітні повідомив, що вперше став батьком. Нині Козловський активно ділиться кадрами з дружиною та сином. Нещодавно виконавець показав раніше небачені фото з вагітною коханою.

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