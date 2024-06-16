Віталій Козловський замилував фото з тримісячним сином та як з ним час проводить

Український співак Віталій Козловський показав свого підрослого тримісячного сина Оскара.

Так, сьогодні, 16 червня, в Україні святкують День батька. З цієї нагоди дружина співака Юлія Бакуменко у фотоблогу оприлюднила рідкісні світлини з чоловіком і їхнім синочком. Зокрема, на зображенні видно, як зірковий тато бавиться з малечею вдома та виходить з Оскаром на прогулянки. Окрім того, кохана Віталія адресувала йому безліч теплих слів і ніжно привітала з першим Днем батька.

"Тільки він може заспівати чарівну пісню, яка вмить заспокоїть. Тільки з ним купання то так весело, бо з мамою чи з бабусями то просто миття, а з татком – цілий атракціон і купа радості! Тільки у нього на колінах так затишно і зручно лежати, завмирати від задоволення і усміхатися! А ще можна політати по хаті. Як я тішуся, що нашому котику так пощастило з Татом! Наш найдорожчий! З Днем батька тебе! Любимо безмежно! Люблю вас", - замилувала вітаннями дружина Козловського.

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Нагадаємо, нещодавно Ребрик, Осадча, Полякова та інші зірки також привітали всіх з Днем батька та показали рідкісні світлини з чоловіками та татами.

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