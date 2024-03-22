Віталій Козловський замилував фото з вагітною дружиною: "Мій сенс"

Артист офіційно заявив, що чекає на поповнення в родині.

Український співак Віталій Козловський, який служить в ЗСУ, підтвердив чутки, що його дружина носить під серцем їхнього первістка.

Так, 39-річний Віталій у своєму фотоблогу опублікував нове фото з вагітною дружиною. На зображенні артист ніжно обіймає помітно округлий животик обраниці, яка, вочевидь, перебуває вже на останніх місяцях вагітності. До слова, на сукні жінки видніється нашивка з прізвищем знаменитості, знята з його військової форми. Щоправда, показувати чи розкривати будь-які подробиці про свою кохану співак навідріз відмовляється, тому ретельно приховав її обличчя на фото.

Віталій Козловський з дружиною чекають на первістка / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"При надії… Мій сенс. Стимул. Любов", - зворушив Козловський.

Своєю чергою, шанувальники та зіркові колеги Віталія невимовно зраділи такій новині та щиро привітали його з поповненням у родині.

"Друже, люблю вас. До Києва і одразу до вас!" – дружина Юрія Ткача

"Вітаю, це прекрасна новина!" – Аліна Доротюк

Вітаю! Обіймаю! Люблю! Щаслива за вас дуже!

Дві чудові новини за день! Заради таких новин і варто всім нам жити. Бажаю вам стільки щастя, скільки зможете забрати!

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський випустив нову композицію й зворушливий кліп, у якому вперше показав кадри з вагітною дружиною.

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