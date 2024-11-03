Віталій Козловський замилував осінніми фото з помітно підрослим 8-місячним сином-копією

Український співак Віталій Козловський показав помітно підрослого сина Оскара.

Виконавець знявся з хлопчиком в осінньому фотосеті. Атмосферними знімками артист поділився у своєму Instagram. На фото Віталій Козловський був зображений серед осінніх дерев у шкіряній куртці та джинсах, тим часом Оскар позував у світлому комбінезоні та шапці. До слова, на кадрах співак продемонстрував, як 8-місячний син вже помітно підріс та змінився.

"Мій Оскар!" – коротко підписав знімками з сином артист.

Віталій Козловський із сином / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Тим часом підписники Віталія Козловського були більш багатослівними. Хоч співак опублікував знімки зовсім нещодавно, однак його вже встигли засипати компліментами. Ба більше, фани звернули увагу, що маленький хлопчик як дві краплі води схожий на зіркового батька.

Віталій Козловський із сином / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Копія тата!

Це ж треба так вдатися!

Ще один серцеїд росте!

Віталій Козловський із сином / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Зазначимо, Віталій Козловський вперше став батьком 25 лютого. Сина Оскара артистові народила кохана Юлія Бакуменко, про одруження з якою артист повідомив у березні.

Нагадаємо, нещодавно канадійський співак Джастін Бібер вперше повністю показав сина від американської моделі Гейлі. Первістку виконавця виповнилося вже три місяці.

Віталій Козловський став батьком! Як назвали первістка?

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