Віталій Козловський замилував рідкісним фото з сином на прогулянці й розповів про їхнє свято

Схоже, артист приїхав з військових відряджень у відпустку до родини.

Український співак Віталій Козловський потішив прихильників сімейним контентом.

Так, у фотоблогу артист поділився кадрами з вечірньої прогулянки Києвом під час заходу сонця. Компанію Віталію склали найрідніші – син Оскар і дружина Юлія. Зокрема, 6-місячне маля зручно вмостилося на руках зіркового тата. Щоправда, подружжя ретельно приховує обличчя Оскара, тому на кадрах співак з сином стоїть спиною.

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Також Козловський сповістив про свято у родині. Як виявилося, сьогодні, 25 серпня, його синочку Оскару виповнюється рівно півроку з моменту народження. З цього приводу знаменитість з коханою замовили торт і сфотографували малюка, ручки якого тягнуться до святкового десерту, і ніжно звернулися до нього.

Син Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"6 місяців нашому Оскару. 6 місяців великого щастя. Вже не уявляю, як ми жили без тебе", - зворушило подружжя.

У коментарях зіркові друзі пари та прихильники вже привітали хлопчика та його зіркових батьків з мінісвятом.

"Вітаю Оскара та вас з Віталіком! Нехай росте здоровим" – Раміна Есхакзай

"Вітаємо" – Наталія Островська

Наші вітання найкращому малюку! Нехай зростає здоровим та щасливим у вільній та незалежній Україні! Любимо вас

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Юлія Бакуменко також показувала, як швидко підріс їхній синочок.

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