Віталій Козловський замилував свіжим фото з підрослим двомісячним сином

Український співак Віталій Козловський потішив шанувальників родинним контентом.

На своїй сторінці Instagram зірка опублікував нове фото з помітно підрослим двомісячним сином Оскаром на руках. До слова, співак постає з оголеним торсом на тлі власної оселі.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

У публікації артист також висловився стосовно постійних сварок між українцями і зізнався, чи гнітить це його:

"Чи ти виїхав за кордон і облаштовуєшся там, дбаючи лише про свій комфорт. Чи займаєшся творчістю і вкладаєшся винятково в себе і саморозвиток. Чи пішов служити/воювати, залишивши позаду все життя і плани… Кількість лайна і хейту, які на тебе виллють "любі" співвітчизники, буде приблизно однаковою. Ясно, що є москальські боти, чия задача – дестабілізувати. Але доводиться визнати, що принцип "кусай ближнього" – це національна українська розвага. Чи засмучує це? Уже ні, інші пріоритети. Але висновок один – кожен сам за себе. На жаль. Тому попри все і всіх необхідно стабільно добре робити свою справу та наскільки це можливо, вірити в людей! У моєму оточенні багато достойних, добрих, совісних, щирих… Яким варто допомагати, про яких, якщо і хочеться говорити, то лише хороше", – поділився Віталій.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розповідав про перші досягнення сина й показав, як вирушав на службу.

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