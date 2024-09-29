Віталій Козловський замилував, як з 7-місячним сином час вдома проводить

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно повністю розкрив обличчя сина у кліпі, показав їхні спільні розваги.

Артист доволі часто розлучається з родиною, адже перебуває у військових відрядженнях. Проте все ж час від часу ділиться рідкісними кадрами зі своєї відпустки, яку повністю присвячує родині. Зокрема, на свіжому відео Козловський показався з сином-копією Оскаром вдома. До слова, знаменитість більше не приховує обличчя хлопчика.

У кадрі підрослий малюк у футболці та комбінезоні лежить на дивані та мило усміхається татові, поки він наспівує свою нову пісню з символічною назвою "Сину". Також зірковий батько показав, як робить легку зарядку крихітці, тримаючи його за ручки та ніжки.

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Зірка не був багатослівним і не став підписувати кадр. Однак використав музику з рядками, де бажає синові не знати, що таке війна та мати міцний сон.

Зазначимо, співак Віталій Козловський став батьком 25 лютого цього року. Первістка народила йому дружина, піарниця Юлія Бакуменко.

Нагадаємо, нещодавно свого первістка також уперше показала блогерка Юлія Верба. Окрім того, зірка Мережі розсекретила незвичне ім'я донечки.

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