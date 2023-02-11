Віталій Козловський запрем'єрив ефектний кліп та заспівав про кохання, що сильніше за війну

Український виконавець Віталій Козловський представив нову пісню "Про нас" та кліп до неї.

У ліричному треку артист заспівав про світле та сильне почуття - кохання, яке здатно подолати будь-які перешкоди.

"Нещодавно побачив вислів: "Кохання сильніше за війну". Я знаю, що ми непереможні, бо ми, попри всі емоції, уміємо любити! І саме Любов приведе нас до перемоги", -написав напередодні прем'єри Козловський.

Прем'єра пісні відбулася на YouTubе-каналі Козловського. Ефектний кліп з сюрреалістичними образами був знятий на Київському водосховищі. А деякі кадри взагалі були відтворені просто посеред водойми, вкритої кригою.

"У темні часи захотілось заспівати про світле... про нові душевні перспективи... про любов. Адже, саме вона не дає опустити руки та мотивує щоденно, і цінність цього почуття сьогодні ми розуміємо як ніколи. Хід нашого життя змінився, точку неповернення пройдено, нова історія вже пишеться тут і зараз", - представив пісню співак.

Як поділився Козловський, цю композицію для нього написало молоде подружжя авторів. Для них ця пісня стала особливою, адже саме під час її написання вони дізналися, що в них незабаром з'явиться малюк.

Читайте також: