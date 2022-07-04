Віталій Козловський зарядив драйвовим треком про перемогу України над Росією

Співак Віталій Козловський випустив спільно з IKSIY нову пісню під назвою "Перемога", яку присвятив мужності українського народу.

Знаменитість зізнався, що довго не хотів нічого випускати.

Щойно він налаштовувався на творчість – знову через росіян гинули десятки людей. У зірки була повна апатія, втім, зрештою він подумав, що це і є метою ворога –залякати, позбавити мотивації, зневірити і змусити морально здались.

Втім, як зазначив він, українці цього не мають допустити. Тому зірка випустив драйвовий трек, аби підняти бойовий дух.

"Не можна падати духом, коли наші військові з усмішкою кажуть: "Все буде добре! Переможемо і повернемось!". Цей музичний твір я присвячую нашим надзвичайним та непереможним людям", – прокоментував виконавець.

У відео артист зібрав найемоційніші фрагменти, відзняті на полігонах, у бомбосховищах та метро, під час виступів для військових, медиків, рятувальників та переселенців.

У відповідь слухачі написали в коментарях, що трек зарядив їх позитивним та бойовим настроєм.

Дуже потужно вийшло! Дякую, Вiталiю, дякую авторцi слiв, дякую оранжувальнику!!! Ми переможемо, без сумнiвiв!!!

То є дуже потужний та стимулючий трек!

Сто відсотків переможемо. Україна непереможна і незламна!!! ЗСУ найкращі

Нагадаємо, Женя Галич захопив динамічними фото з тренувань у ЗСУ. Артист продемонстрував, як відточував свою майстерність стріляти.

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