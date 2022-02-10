Віталій Козловський здобув другу вищу освіту та показав відео, як захищав диплом

Віталій Козловський здобув другу вищу освіту та показав відео, як захищав диплом

Артист вступив на магістратуру у вересні 2020 року.

Український співак Віталій Козловський здобув другу вищу освіту.

36-річний виконавець захистив диплом магістра. Він навчався на факультеті музичного мистецтва в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. У фотоблогу зірка похизувався досягненням та показав, як захищав роботу перед комісією.

"Не виспався, не поснідав, але все минуло достойно. Хто не знав, моя перша спеціальність – журналіст, а друга вже стосується основної діяльності – естрадного співу", – поділився знаменитість.

У коментарях фанати привітали кумира з подією.

Бажаю нових досягнень у житті! Хай твій шлях буде яскравим, бо ти справді дуже талановита людина. Твоє покликання - то творчість!

Молодець! Пишаюся

Вітаю щиро-щиро! Це важлива сходинка! І суцільно твоя! Твій голос лікує і це не перебільшення, а істина засвідчена людьми!

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