Віталій Козловський зізнався, коли поїде воювати на фронт: "Бойова підготовка на полігоні закінчена"

Український співак Віталій Козловський розповів про свою службу в лавах ЗСУ та повідомив, коли вирушить на фронт захищати країну від російських окупантів.

Як зізнався виконавець в Instagram, його бойові навчання на полігоні вже закінчилися. Наразі Козловського відпустили додому. Однак вже через два дні на співака чекає прийняття присяги та розподіл. Після цього артист вирушить воювати на фронт.

"Проходження програми бойової підготовки на полігоні закінчено. Далі - присяга і розподіл. Маю два дні, щоб перевести дух. Але ці дні будуть точно не про відпочинок", - поділився артист.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

За словами Козловського, за цей час він планує зібрати все необхідне екіпірування, а також хоче придбати тепловізор для своєї бригади. Окрім того, виконавець запише нову пісню, аби його команда змогла над нею працювати, поки він перебуватиме на службі.

"За цей час маю: зібратися і доекіпіруватися, записати на студії пісню, щоб над нею працювали, поки я виконуватиму військові задачі. А ще встигну привітати з весіллям людей, які довго чекали на цей день. І завдяки такій активності я зможу привезти для своєї бригади тепловізор. Я так звик до зброї у руках, що навіть на день взяти до рук мікрофон мені вже незвично. Це ніби якесь інше життя, від якого я відвик...", - поділився артист.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, Віталія Козловського мобілізували у червні. Весь цей час артист перебував на військових навчаннях. Раніше співак розповідав про свій графік, а також зізнавався, що робить під час повітряних тривог.

Читайте також: