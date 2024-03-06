Віталій Козловський зізнався, куди його перевели з ЗСУ і що він робить

Захисник також розповів, як одного разу був на волосині від смерті.

Український співак, а нині військовий Віталій Козловський донедавна захищав Україну у лавах Збройних сил України.

Та як розповів виконавець в інтерв’ю ЖВЛ, наразі його перевели. Козловський зізнався, де зараз служить і що входить у його обов’язки:

“Я спочатку був у національній гвардії, потім мене перевели в ЗСУ. Наразі я перебуваю в національному президентському оркестрі Міністерства оборони України. І дуже би хотілося зараз сказати, що я там зараз співаю, що я соліст, або музикант. Ні, я рядовий солдат, я виходжу в наряди і займаюся своєю військовою справою далі”, - розповів Козловський.

Лише зараз захисник зізнався на камеру, що багато чого про службу не говорив навіть рідним, а його життя бувало на волосині від смерті:

“Ми потрапили під артилерійський обстріл. Я так само був серед артилерії. Нас орки мочили 2,5 години з двох позицій. Снаряди прилітали в семи метрах від нашого бліндажу. Це диво, що ми вижили”, - поділився військовий.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Козловський також зізнався, що сьогодні ще більше розуміє цінність життя.

“Ти вже живеш не моментами, як раніше, а ти живеш прям цілими хвилинами. Кожну хвилину ти використовуєш, ти знаєш, що вона цінна”, - зізнався Віталій.

Нагадаємо, що 6 березня, у 39-й день народження Віталій Козловський вперше зізнався, що він одружився та показав фото з коханою. Втім, особистість обраниці співак тримає у таємниці.

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