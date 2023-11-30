Віталій Козловський зізнався, що з нього знущалися, коли він проходив військову підготовку

Артист розповів, чи були у нього якісь привілеї під час військових навчань.

Український співак Віталій Козловський, який зараз боронить Україну від окупантів у лавах ЗСУ, пригадав, як проходив військову підготовку.

Артист, якого призвали влітку, відповів, чи були у нього якісь привілеї під час військових навчань та як на нього реагували ті, хто проходив підготовку разом з ним.

За словами Козловського, усі були приголомшені появою на полігоні такого зіркового військового. Окрім того, зізнався виконавець, що з нього навіть знущалися:

"Звичайно, усі були шоковані. І всі були шоковані, що ми в однакових умовах. У мене не було жодних привілеїв. Більш того, з мене трохи знущалися в тому розумінні, що треба було поголити бороду. І щоб ви розуміли, мені голили бороду люди з бородою. Просто коли тобі твій ротний говорить, що тобі треба зголити бороду, бо такий наказ від вищих пішов... Я прийняв усі правила й виконав наказ", - розповів Козловський в ефірі Армія FM.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, що раніше Віталій Козловський зізнався, де наразі служить після того, як його перевели з Нацгвардії.

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