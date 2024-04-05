Віталій Козловський зізнався, як прощався з життям і зателефонував Сумській, щоб вона берегла дружину

Український співак й захисник Віталій Козловський поділився, кому першому написав, коли перебував в епіцентрі обстрілів.

Так, артист пригадав, як під час одного з ворожих обстрілів, який тривав протягом двох годин, він прощався з життям. За словами Віталія, він дивом вижив після цього, адже снаряд вдарив у семи метрах від нього. І додав, що у той момент написав своїм близьким і акторці Ользі Сумській, щоб вона дбала про його дружину, піарницю Юлію Бакуменко.

"Нас обстрілювали дві з половиною години. Лісосмуга була, як випалене поле. Я розумію, що якщо б снаряд прилетів не в семи метрах, а він потрапив би в наш бліндаж, то я б тут не сидів. Коли був обстріл, я писав всім, кому можливо, кого згадував і хто наближений до моєї сім'ї. З відомих людей я писав тільки Олі Сумській й навіть відправляв їй аудіоповідомлення… Я казав: "Олічко, якщо зі мною щось станеться, бережи, будь ласка, Юлю (дружину – прим. ред). Тільки про моє повідомлення їй не говори". Але Оля через день зателефонувала Юлі й сказала: "Вітасю треба рятувати! Він там не має бути", - розповів артист в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Віталій Козловський з дружиною. Фото: скриншот з відео Раміни Есхакзай

До слова, артист задля спокою коханої не розповідав їй про свої справжні військові позиції й умови, в яких перебуває. Тому такий телефонний дзвінок від Ольги Сумської, вона сприйняла неоднозначно:

"Я бачив, як вона (дружина Юля – прим. ред.) переживала мої полігони, військові навчання… Тому я їй плів все, що міг. Сказав їй: "Буду там просто їздити по хатах, пацанам співати й мене нікуди ніхто не відправить, що ти переживаєш. Ми ж самі їздили з тобою в ту Донецьку область, ти ж пам'ятаєш, все нормально буде. Я буду в нормальних умовах митися, спати… Не переживай". І тут (після дзвінка Ольги Сумської – прим. ред.) телефонує мені Юля і запитує, що там за обстріли й де я. Я відповідаю: "Все вже минуло, трошки було", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський розповів про свою дружину, партнерські пологи та як перерізав пуповину первістку.

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