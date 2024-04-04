Віталій Козловський зізнався, як змінилося його життя з появою сина та як планує його виховувати

Український співак і захисник Віталій Козловський після народження сина Оскара розповів, як минають перші тижні життя з ним.

Так, за словами щасливого новоспеченого тата, він постійно говорить і наспівує малюкові. Сам артист зазначає, що він вбачає у своєму сині продовження життя власного батька, який, на жаль, помер декілька років тому. Тож, Віталій планує наділити дитину якнайкращими якостями й обіцяє бути надійною опорою.

Віталій Козловський з сином

"Я сьогодні розумію, що мій тато продовжується у моєму сині, я не можу сьогодні плакати. Я, коли дивлюсь на свого сина, посміхаюся. Можу сидіти годинами, покласти на руку, роздивлятися, співати пісні, розповідати, що буду його охороняти, і дам виховання, якого у мене не було, що треба цінувати життя, берегти жінок. Я його дуже сильно люблю. Я ніколи не буду його бити, мене страшенно мама била, тато один раз - я це запам'ятав. Мама була "поганим поліцейським", а дитині треба бути другом. Я хочу, щоб син був джентльменом, щоб він відкривав двері жінкам, витрачав гроші на квіти, коли йде в гості до дівчини, поважав людей, був гідною людиною, щоб говорив правду, поважав країну, в якій живе, бо мене в цьому плані не виховували. Але я знаю, це буде абсолютна любов, я його обожнюю", - розповів Козловський в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський вперше розповів, хто став його дружиною та яке весілля вони зіграли.

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