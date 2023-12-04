Віталій Козловський зізнався, які емоції у нього викликають веселощі цивільних під час концертів

Український співак Віталій Козловський, який зараз нищить окупантів у лавах ЗСУ, поділився, як він ставиться до проведення концертів під час війни.

Нещодавно артист вперше після мобілізації виступив для запису концерту "Новорічної музичної платформи". Втім, за його словами, він не відчув абсолютного щастя від участі у заході. А навпаки – всюди побачив багато фальшивості. Зірка навіть зізнався, що через дисонанс тривалий час страждав від депресії.

Віталій Козловський / Фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

"Суцільний дисонанс. Я не можу сказати, що мені подобається. Я не проти таких заходів, але я сьогодні відчув дуже багато нещирості. Дисонанс з'являється тоді, коли ти повертаєшся з передової в цивільне життя. У мене навіть депресії були", - наголосив Козловський в інтерв'ю програмі "Неймовірна правда про зірок".

Однак, співак додав, що попри його дисонанс, життя в українців не має зупинятися. Він вважає, що головне – продовжувати допомагати бійцям і перетворювати це на звичку.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Я просто на заході, так, це незвично для мене, але життя триває. Люди іноді роблять якісь добрі вчинки й намагаються бути добрими іноді, а я хочу побажати всім, щоб доброта була у звичці. Це важливо", – додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський поділився відвертим зізнанням, що з нього знущалися, коли він проходив військову підготовку. Артист детально розповів про реакцію його побратимів на те, що він доєднався до лав ЗСУ.

Читайте також: