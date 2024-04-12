Віталій Козловський зворушив фото з покійним татом і звернувся до нього у важливий день: "Мій янгол"

Артист повідомив, що сьогодні його тато святкував би день народження.

Український співак Віталій Козловський звернувся до покійного тата Віталія Сергійовича.

Так, сьогодні, 12 квітня, тато співака мав би відсвяткувати день народження. Саме тому Віталій вирішив опублікувати світлину з татом у своєму фотоблогу. На зображенні щасливий Козловський святкував з рідною людиною його 74-річчя. А на іншому кадрі видніється вже портрет Віталія Сергійовича, біля якого викладені квіти. Також знаменитість зазначив, що вважає свого новонародженого сина Оскара продовженням життя тата.

"Тато, сьогодні тобі 77! Все, що ти бажав, все здійснилося… Люблю тебе! Ти завжди в моєму серці, мій янголе. А тепер я тебе бачу у своєму синочку", - розчулив артист.

Віталій Козловський з татом / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Тато Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

У коментарях шанувальники підтримали Віталія й висловили співчуття.

Зазначимо, Віталій Козловський втратив тата влітку 2021 року. Віталія Сергійовича не стало у віці 74 років. За словами співака, тато мав серйозні проблеми з легенями, адже за життя він багато палив.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Бєдняков показався з мамою на архівному фото й також звернувся до неї у роковини її смерті.

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