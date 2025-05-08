Віталій Козловський із довгим волоссям заспівав "Пінаколаду" і звернувся зі сцени до Кондратюка

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

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Український співак Віталій Козловський із довгим волоссям заспівав свою популярну пісню "Пінаколада" і востаннє звернувся до колишнього продюсера Ігоря Кондратюка.

Так, 7 травня відгриміло благодійне шоу "Нашебачення". Там виступав і Віталій Козловський. Артист неочікувано з'явився на сцені в образі з 2000-х. Виконавець показався з довгим волоссям та у вбранні, яке підкреслило його спортивну форму.

Ба більше, Віталій Козловський вперше за багато років виконав свій старий хіт "Пінаколада". Артист вже переклав текст українською мовою. До слова, раніше Віталій Козловський не міг його співати, адже це було заборонено. Тож, тепер, коли співак нарешті виплатив борг колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, знову зазвучать його популярні хіти.

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На сцені "Нашогобачення" Віталій Козловський востаннє звернувся до екснаставника. Співак подякував Кондратюку за все та зазначив, що це востаннє він про нього згадує.

"Нарешті усі мої пісні тепер мої. Я хочу подякувати від щирого серця Ігорю Кондратюку. Ігоре, дякую вам! І до побачення", - зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк повідомив, що Віталій Козловський виплатив йому борг. Тож, всі старі хіти виконавця, які він не міг раніше співати, тепер належать йому.