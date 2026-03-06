ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
347
Час на прочитання
1 хв

Віталій Козловський захопив романтикою в кліпі з відомою українською акторкою

Співак оновив легендарний трек і показав кліп з Анастасією Цимбалару.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Віталій Козловський

Віталій Козловський обкладинка пісні / © Пресслужба Віталія Козловського

Свій день народження український музикант Віталій Козловський відзначив особливим релізом — прем’єрою оновленої версії пісні «Шекспір». Для артиста цей трек має особливе значення, адже саме він колись приніс йому перший справжній успіх і захоплення публіки.

«Сьогодні для мене дуже відповідальна премʼєра! По-перше, це не просто пісня, а дуже знакова для мене композиція, саме вона відкрила мені двері на велику сцену і принесла перший шалений успіх і вашу любов! З новою версією було складно, пʼять різних аранжувань було зроблено, поки я нарешті почув те, що хотів, ” — поділився Козловський.

Віталій Козловський / © Пресслужба Віталія Козловського

Віталій Козловський / © Пресслужба Віталія Козловського

Нагадаємо, що у свій час «Шекспір» став справжнім хітом, проте відеокліпу на пісню так і не було. Цього разу артист виправив цю несправедливість.

Трек повертається у новому звучанні та з відповідним відео, у якому головну жіночу роль виконала відома українська акторка Анастасія Цимбалару.

Віталій Козловський та Анастасія Цимбалару / © Пресслужба Віталія Козловського

Віталій Козловський та Анастасія Цимбалару / © Пресслужба Віталія Козловського

Режисером кліпу став Антон Пожидаєв, який допоміг візуально передати атмосферу оновленого хіта.

Тепер «Шекспір» знову готовий підкорювати сцени та екрани, даруючи слухачам і глядачам ту саму енергію, яка колись зробила його справжнім фаворитом публіки.

Нагадаємо, нещодавно Джамала представила нову пісню «Замовкни». Співачка створила справжній маніфест про право обирати себе.

Дата публікації
Кількість переглядів
347
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie