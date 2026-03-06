Віталій Козловський захопив романтикою в кліпі з відомою українською акторкою

Віталій Козловський обкладинка пісні / © Пресслужба Віталія Козловського

Реклама

Свій день народження український музикант Віталій Козловський відзначив особливим релізом — прем’єрою оновленої версії пісні «Шекспір». Для артиста цей трек має особливе значення, адже саме він колись приніс йому перший справжній успіх і захоплення публіки.

«Сьогодні для мене дуже відповідальна премʼєра! По-перше, це не просто пісня, а дуже знакова для мене композиція, саме вона відкрила мені двері на велику сцену і принесла перший шалений успіх і вашу любов! З новою версією було складно, пʼять різних аранжувань було зроблено, поки я нарешті почув те, що хотів, ” — поділився Козловський.

Віталій Козловський / © Пресслужба Віталія Козловського

Нагадаємо, що у свій час «Шекспір» став справжнім хітом, проте відеокліпу на пісню так і не було. Цього разу артист виправив цю несправедливість.

Реклама

Трек повертається у новому звучанні та з відповідним відео, у якому головну жіночу роль виконала відома українська акторка Анастасія Цимбалару.

Віталій Козловський та Анастасія Цимбалару / © Пресслужба Віталія Козловського

Режисером кліпу став Антон Пожидаєв, який допоміг візуально передати атмосферу оновленого хіта.

Тепер «Шекспір» знову готовий підкорювати сцени та екрани, даруючи слухачам і глядачам ту саму енергію, яка колись зробила його справжнім фаворитом публіки.

Нагадаємо, нещодавно Джамала представила нову пісню «Замовкни». Співачка створила справжній маніфест про право обирати себе.