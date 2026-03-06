- Дата публікації
Віталій Козловський захопив романтикою в кліпі з відомою українською акторкою
Співак оновив легендарний трек і показав кліп з Анастасією Цимбалару.
Свій день народження український музикант Віталій Козловський відзначив особливим релізом — прем’єрою оновленої версії пісні «Шекспір». Для артиста цей трек має особливе значення, адже саме він колись приніс йому перший справжній успіх і захоплення публіки.
«Сьогодні для мене дуже відповідальна премʼєра! По-перше, це не просто пісня, а дуже знакова для мене композиція, саме вона відкрила мені двері на велику сцену і принесла перший шалений успіх і вашу любов! З новою версією було складно, пʼять різних аранжувань було зроблено, поки я нарешті почув те, що хотів, ” — поділився Козловський.
Нагадаємо, що у свій час «Шекспір» став справжнім хітом, проте відеокліпу на пісню так і не було. Цього разу артист виправив цю несправедливість.
Трек повертається у новому звучанні та з відповідним відео, у якому головну жіночу роль виконала відома українська акторка Анастасія Цимбалару.
Режисером кліпу став Антон Пожидаєв, який допоміг візуально передати атмосферу оновленого хіта.
Тепер «Шекспір» знову готовий підкорювати сцени та екрани, даруючи слухачам і глядачам ту саму енергію, яка колись зробила його справжнім фаворитом публіки.
