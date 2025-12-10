ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Віталій Козловський переспівав хіт 18-річної давності "Загадай" і зачарував новим звучанням

Артист представив оновлену версію своєї старої композиції.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Віталій Козловський

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський переспівав свій хіт 18-річної давності і зачарував новим звучанням.

Цьогоріч розпочався новий творчий етап у кар'єрі виконавця. Артист повернув "золотий фонд" і дає нове дихання улюбленим пісням. Слухачі вже почули оновлені композиції "Небо плаче грозами", "Знаєш" та "Піна Колада". Нині ж настала черга чуттєвого треку "Загадай".

Віталій Козловський переспівав композицію по-новому. Трек "Загадай" став особливим подарунком шанувальникам артиста з нагоди різдвяних та новорічних свят. У часи, коли хочеться бодай краплі дива й магії, ця пісня дарує відчуття затишку, повертає теплі дитячі спогади та нагадує про маленькі мрії, що живуть всередині кожного.

"Це пісня, в якій є передчуття свята, здійснення загаданих бажань — всього того, чого нам так не вистачає зараз. Саме тому я вирішив подарувати їй друге дихання", — наголосив артист.

Нагадаємо, нещодавно гурт "Антитіла" потішив прихильників новинкою. Лідер колективу Тарас Тополя у пісні "Відколи" заспівав про почуття.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie