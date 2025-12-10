Віталій Козловський переспівав хіт 18-річної давності "Загадай" і зачарував новим звучанням

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський переспівав свій хіт 18-річної давності і зачарував новим звучанням.

Цьогоріч розпочався новий творчий етап у кар'єрі виконавця. Артист повернув "золотий фонд" і дає нове дихання улюбленим пісням. Слухачі вже почули оновлені композиції "Небо плаче грозами", "Знаєш" та "Піна Колада". Нині ж настала черга чуттєвого треку "Загадай".

Віталій Козловський переспівав композицію по-новому. Трек "Загадай" став особливим подарунком шанувальникам артиста з нагоди різдвяних та новорічних свят. У часи, коли хочеться бодай краплі дива й магії, ця пісня дарує відчуття затишку, повертає теплі дитячі спогади та нагадує про маленькі мрії, що живуть всередині кожного.

"Це пісня, в якій є передчуття свята, здійснення загаданих бажань — всього того, чого нам так не вистачає зараз. Саме тому я вирішив подарувати їй друге дихання", — наголосив артист.

