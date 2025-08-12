Віталій Козловський підстриг однорічного сина й показав результат: фото до та після

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/yuliabakumenko

Український співак Віталій Козловський вперше за тривалий час показав свого сина Оскара.

У фотоблогу артист після повернення з гастролей розповів про зміни іміджу маленькому синочку. Зокрема, показав його у дитячому кріслі перукарні та як відбувався процес стрижки. Маленький Оскар спокійно все витримав і зірковий батько поділився з фанами результатом. На кадрах помітно, що тепер довжина волосся хлопчика дещо змінилася.

"Підстригли синочка", — написав артист.

Син Віталія Козловського / © instagram.com/vkozlovskiy

Зазначимо, Віталій Козловський виховує сина з дружиною Юлією. Хлопчик ощасливив батьків своєю появою на світ наприкінці лютого 2024 року. Ім'я для нього обирав саме зірковий тато.

Нагадаємо, нещодавно піарниця Юла, яка хрестила сина Козловського Оскара, зробила заяву про розрив співпраці з кумом. Вона пояснила, як надалі складуться їхні родинні зв'язки та чи був конфлікт.