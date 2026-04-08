Віталій Козловський після призупинення концертів розкрив свій діагноз і як поборов його

Український співак Віталій Козловський після вимушеної паузи у виступах уперше відверто розповів про проблеми зі здоров’ям і те, що допомогло йому повернутися на сцену.

На проєкті «Наодинці з Гламуром» виконавець розповів, що переніс одразу кілька захворювань на початку весни. За його словами, все почалося з гострого трахеїту, який згодом ускладнився і переріс у ГРВІ. На щастя, його стан вже покращився і Віталій поступово повертається до концертів. Водночас зірка наголошує, що головною підтримкою у цей непростий період стали саме його фани.

«У мене був гострий трахеїт, який поступово переріс в гострий ГРВІ. А що робити? Ти однаково виходиш до людей, співаєш. А аудиторія класно лікує — своїми усмішками, увагою, відчуттями, що вони сумували. Мені це дає сили», — розповів виконавець у коментарі Анні Севастьяновій.

Крім того, Козловський вже активно повертається не лише до концертів, а й до регулярного спорту. Він зізнається, що перед виступами навіть має особливий ритуал у гримерці — робити фізичні навантаження. Ба більше, саме це, на думку артиста, сприяє кращій рівновазі у житті.

«Перед виходом на сцену робив 100 разів відтискань від підлоги. По 25 разів чотири підходи. І потім виходиш в гарному настрої. Мене мотивував мій син і займатися здоров’ям. Бо коли ти фізично здоровий, ти й ментально здоровий. Все тоді налагоджується — з’являються правильні думки й дії», — додав Козловський.

