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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
128
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1 хв

Віталій Козловський показав фото з покійним батьком і довів до сліз чуттєвим зверненням до нього

Рідній людині артиста могло б виповнитися 78 років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Віталій Козловський із покійним батьком

Віталій Козловський із покійним батьком / © instagram.com/vkozlovskiy

Український співак і військовослужбовець Віталій Козловський показав фото з покійним батьком і розчулив зверненням до нього.

Артист вшанував пам’ять Віталія Сергійовича. Річ у тім, що 12 квітня рідній людині виконавця могло б виповнитися 78 років. Тож, артист опублікував їхні архівні фото. Також Віталій Козловський залишив чуттєве звернення до батька, від якого, як ділилися користувачі, на очах з’являються сльози.

Віталій Козловський із покійним батьком / © instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський із покійним батьком / © instagram.com/vkozlovskiy

Співак поділився, що відчуває допомогу тата, завдяки якій він долає всі труднощі. Також, за словами артиста, любов рідної людини дає сили вірити в краще. Козловський зазначив, що нині тато б пишався своїм онуком та радів за сина.

Віталій Козловський із покійним батьком / © instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський із покійним батьком / © instagram.com/vkozlovskiy

“Тату, тобі сьогодні 78! Вже чотири роки без тебе…Так хотілося б обійняти тебе. Знаю, що ти пишався б своїм онуком і радів за свого сина. Дякую, що допомагаєш мені звідти долати тут труднощі. Я відчуваю твою любов і вона мені допомагає вірити у краще”, — чуттєво звернувся до батька артист.

Віталій Козловський із покійним батьком / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський із покійним батьком / © instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський вперше за тривалий час показав свого сина. Однорічний Оскар вже помітно підріс та змінився.

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