Віталій Козловський показав свою сестру-красуню й зворушливо назвав її "другою мамою"

Віталій Козловський

Український співак Віталій Козловський поділився родинним контентом.

Так, зірка вперше за тривалий час показав свою сестру Олену. Жінка завітала до нього на концерт і побувала у гримерці. А також на самому концерті частину шоу артист присвятив вдячності рідній людині та вияву любові. Крім того, Віталій в Instagram поділився спільними спогадами й розповів більше про добре серце Олени.

За словами музиканта, ще з дитинства сестра опікувалася ним, як друга мама. А вже у більш дорослому віці їхня довіра лишень зростала й Козловський вже ділився з нею усім і міг просити порад. Озираючись назад, співак висловив їй вдячність за ту підтримку й любов, яку вона дарує йому.

Віталій Козловський з сестрою / © instagram.com/vkozlovsky_music

Сестра Віталія Козловського / © instagram.com/vkozlovsky_music

«Вчора обійняв її і мені стало так тепло-тепло. Дуже скучив. Це Олена. Моя сестра, моя друга мама. Це вона закривала мене в кімнаті в дитинстві і не випускала, поки не доїм суп. Це з нею були перші мої концерти перед телевізором з дезодорантами в руках замість мікрофонів. До неї я йшов ділитися найсокровеннішим і просити порад. Щасливий, що ми зустрілися! Люблю сильно», — зворушив співак.

