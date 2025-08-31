ТСН у соціальних мережах

Гламур
741
1 хв

Віталій Козловський порівняв свіже фото сина з архівним і приголомшив, як він змінився за рік

Артист говорить, що маленький Оскар неабияк швидко росте.

Валерія Сулима
Віталій Козловський

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovskiy

Український співак Віталій Козловський приголомшив, як їхній із дружиною Юлією Бакуменко синочок змінився за рік.

У своєму Instagram артист опублікував свіже фото Оскара та архівне. Кадри були зроблені в один день, 31 серпня, але з різницею в рік. На першому знімку синочок виконавця був ще зовсім маленьким. Оскар не вмів ходити, тож щасливий татусь ніс малюка на руках.

Віталій Козловський із сином / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський із сином / © instagram.com/vkozlovsky_music

Другий кадр був зроблений під час їхньої прогулянки на свіжому повітрі. Оскар впевнено крокував поруч із татом, щоправда, тримаючи його за руку. Як зазначив Віталій Козловський, хлопчик неабияк швидко росте.

"Він дуже швидко росте", - поділився артист.

Віталій Козловський із сином / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський із сином / © instagram.com/vkozlovsky_music

Також співак поділився, що це літо видалося неабияк насиченим. Кар'єра виконавця отримала нове дихання. Віталій Козловський давав концерт за концертом. За словами артиста, наразі головною його мотивацією рухатися лише вперед є сім'я та синочок.

"Моя сім'я, мій маленький синочок є головним рушієм і мотивацією робити усе і жити кожним днем", - зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський показував, як підстриг однорічного сина. Виконавець на фото до та після ділився результатом.

Наступна публікація

