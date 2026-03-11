Віталій Козловський повідомив про свою хворобу і просто на сцені скасував концерт

Віталій Козловський / © Пресслужба Віталія Козловського

Українському співаку Віталію Козловському довелося скасувати одразу два своїх концерти.

Про це артист повідомив просто на сцені в Кременчуці, де він мав виступати. Сталося це через хворобу. Виконавець говорить, що занедужав. Хвороба, зокрема, вплинула й на його голос. Артист говорить, що в нього повне незмикання зв'язок. Віталію Козловському доведеться взяти паузу, аби одужати. Тож, концерт у Черкасах теж переноситься.

"На жаль, довелось зупинити концерт, бо хвороба взяла своє, голос зірвався і співати я вже не міг. Повне незмикання зв'язок. Пауза в декілька днів дуже потрібна, щоб одужати. Тому концерт в Черкасах теж вимушений перенести", - поділився артист.

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський перепросив у шанувальників та запевнив, що концерти обов'язково відбудуться. Зокрема, у Кременчуці артист виступить 12 травня. А от коли відбудеться концерт у Черкасах – виконавець пообіцяв, що найближчим часом повідомить.

