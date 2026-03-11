- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Віталій Козловський повідомив про свою хворобу і просто на сцені скасував концерт
Артист не зміг виступити в Кременчуці та Черкасах.
Українському співаку Віталію Козловському довелося скасувати одразу два своїх концерти.
Про це артист повідомив просто на сцені в Кременчуці, де він мав виступати. Сталося це через хворобу. Виконавець говорить, що занедужав. Хвороба, зокрема, вплинула й на його голос. Артист говорить, що в нього повне незмикання зв'язок. Віталію Козловському доведеться взяти паузу, аби одужати. Тож, концерт у Черкасах теж переноситься.
"На жаль, довелось зупинити концерт, бо хвороба взяла своє, голос зірвався і співати я вже не міг. Повне незмикання зв'язок. Пауза в декілька днів дуже потрібна, щоб одужати. Тому концерт в Черкасах теж вимушений перенести", - поділився артист.
Віталій Козловський перепросив у шанувальників та запевнив, що концерти обов'язково відбудуться. Зокрема, у Кременчуці артист виступить 12 травня. А от коли відбудеться концерт у Черкасах – виконавець пообіцяв, що найближчим часом повідомить.
Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розсекретив свій скромний райдер. Артист розкрив, без чого не виходить на сцену.