Віталій Козловський розповів, як святкуватиме Великдень і що буде на столі

Український співак Віталій Козловський розкрив, як планує відзначити Великдень, чому не стоїть біля плити та як організовує харчування навіть у святкові дні.

Цьогоріч свято для артиста буде не зовсім традиційним. У його графіку — виступ, тож день доведеться розділити між родиною та сценою. Ранок він планує провести з найближчими — дружиною Юлією та маленьким сином Оскаром. А вже ввечері повернеться до звичного ритму концертного життя. Попри щільний розклад, співак зізнається — не відмовляється від атмосфери Великодня.

«Це дуже прикольно, бо зранку ти можеш провести час з рідними за всіма традиціями. Крашанки, пасочки. А ввечері вже вийти на сцену і робити свою найулюбленішу справу життя», — розповів Козловський у інтерв’ю Blik.ua.

Втім, у побутових моментах родина обирає сучасні рішення. Через завантаженість вони не витрачають час на приготування святкових страв. За словами артиста, навіть традиційні великодні атрибути частіше з’являються на столі завдяки сервісам доставки.

«Мені зараз ніхто не готує, бо я не люблю бути надокучливим. Мовляв, так приготуй, так прожар, так звари. Мені це не потрібно, бо замовляю страви, доставку готового раціону. Він в мене збалансований. Єдине, що можу, наприклад, якщо мені хочеться чітміл якийсь зробити, то можу собі насмажити сам сирники», — зазначив співак.

При цьому деякі продукти залишаються незмінною частиною його щоденного меню. І йдеться не лише про свята — артист давно дотримується власних харчових звичок, пов’язаних із тренуваннями та підтримкою форми.

«Яйця — це в мене такий атрибут на столі, який їсться без свят. Це білок», — наголосив Козловський.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський повідомив про свою хворобу і просто на сцені скасував концерт.