Віталій Козловський розсекретив, як підготувався до складної зими і які запаси зробив

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

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Український співак Віталій Козловський розсекретив, як підготувався до складної зими та які запаси зробив.

В Україні прогнозують тяжкий зимовий період. А все через постійні обстріли енергетичних об’єктів. Віталій Козловський в інтевр’ю Blik.ua говорить, що до зими повністю не готовий. Виконавець говорить, що буде вирішувати проблеми по мірі їхнього надходження. Та все ж співак не втрачає оптимізму і сподівається, що все буде гаразд.

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«Та ніхто зараз до зими нормально не готовий. Живемо в режимі очікування і будемо дивитися, як усе буде проходити. Я налаштовуюся на щось більш позитивне, але будемо бачити», — ділиться артист.

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Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Певні запаси вдома Віталій Козловський все ж таки зробив. На випадок тривалих відключень світла в артиста є зарядна станція, свічки та лампи.

«Є зарядна станція, свічки, лампочки. І любов так само є — це важливо», — поділився співак.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський розкрив прихований талант 3-річного сина. Також артист поділився, ким у майбутньому бачить Оскара.

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