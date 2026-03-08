Віталій Козловський розсекретив свій скромний райдер

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський розсекретив свій райдер.

У кожного артиста є список побажань та вимог, які вони висувають організаторам їхніх виступів. Райдер гарантує комфортні технічні та побутові умови виконавців. Віталій Козловський не виняток. У нього теж є свій райдер. Проте, як виявилось, прохання співака є доволі скромними. На YouTube-каналі "SHOWROOM LUX FM" Віталій Козловський зізнався, що в його гримерці має бути достатня кількість води, дзеркало, гарне освітлення, а також гантелі, завдяки яким артист налаштовується на виступ.

"Перш за все – вода. Кулер з водою. Дзеркала, світло. Гантельки, щоб себе розкачати. Якби я сидів собі в кріслі чи на дивані, а потім би вийшов, от з такою енергією ти і виходиш. А коли ти себе розкачав, то ти вже розкачуєш і свою енергію і ти вже в очікуванні: так, я готовий зустріти людей", - розсекретив співак.

Віталій Козловський / © Пресслужба Віталія Козловського

До речі, у Віталія Козловського перед виходом на сцену є також особливий ритуал. Виконавець обов'язково дивиться на фото свого сина та каже, як сильно любить його. Артист наголосив, що неабияк пишається Оскаром та вдячний йому, що той з'явився в його житті. Співак зазначив, що зробить все можливе, аби й син пишався б ним також.

"Сам факт народження дитини спонукає мене до того, щоб я пишався своєю дитиною і пишаюся. Все роблю для того, аби мій син підростав і пишався мною. Це мене стимулює для того, аби рухатися вперед", - зазначив співак.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський заспівав свій хіт "Шекспір" українською. Також артист представив кліп на композицію, в якому захопив романтикою з відомою акторкою.