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Віталій Козловський вперше розповів про розлад, який дістав на війні: "Прощався з життям"
Віталій Козловський служив на передовій. Музикант зізнався, що перебування на фронті не минуло безслідно.
Український співак Віталій Козловський вперше розповів про розлад, який у нього виник на війні.
2024 року музикант долучився до 22-ї окремої механізованої бригади. Артист служив на Сумщині. В ефірі М1 співак говорить, що коли повернувся до Києва, у нього виявили посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Річ у тім, що на фронті виконавець разом із іншими побратимами пережив жахливий обстріл, що навіть прощався з життям. За словами Віталія Козловського, він почувався не найкращим чином. Свій ПТСР співак намагався заглушити алкоголем, однак від цього ставало лише гірше.
"Торік, коли я приїхав з Сумщини, в мене був страшний ПТСР. Я про це не розповідав. Вживати алкоголь – не допомагає, я пробував. Я вживав алкоголь – ходив запухший, страшний урод. Емоційно мене це не витягувало взагалі. Нуль", - зізнався співак.
Врешті, Віталій Козловський відкрив для себе спорт. Музикант говорить, що фізичні навантаження допомогли заглушити шум у голові. Віталій Козловський нині працює з дієтологом та тренером і почувається набагато краще. Виконавець говорить, що саме спорт допомагає йому боротися з ПТСР.
"Я почав займатися активно спортом так, як я не займався ніколи у своєму житті. Я взяв собі дієтолога, тренера. Я почав тренуватися, тому що тільки спортом почав заглушати в собі шум у голові, весь біль, шум. І я зрозумів, що коли я займаюся спортом, у мене шуму в голові нема. То я почав займатися спортом двічі на день, коли є така можливість. Втративши один раз в житті все, лежачи в бліндажі, коли нас обстрілювали декілька годин, я прощався з життям, я не можу тепер бути іншим", - додав артист.
Зазначимо, Віталій Козловський у червні 2023 року мобілізувався до лав ЗСУ. Спочатку артист служив у Нацгвардії, а потім перебував у складі Національного президентського оркестру. Згодом артист долучився до 22-ї окремої механізованої бригади, а нині ж займається патронатною службою та зборами для потреб побратимів.
Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський знову поскандалив із колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, назвавши його "старим очкариком". Щоправда, згодом виконавець виправдався за свої слова.