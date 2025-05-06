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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

Віталій Козловський виплатив борг Кондратюку й поставив крапку у розбірках: "Справу закрито"

Співак з експродюсером з'ясовували стосунки протягом понад 10 років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Український продюсер Ігор Кондратюк офіційно заявив про виплату колишнім підопічним, співаком Віталієм Козловським йому боргу.

 На офіційній сторінці у Facebook Ігор повідомив, що отримав усю суму, яку артист йому був винен за каталог пісень. Тож права власності на музичні хіти перейшли остаточно до Віталія.

"Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього в повному обсязі", — заявив Кондратюк.

Допис Ігоря Кондратюка / © facebook.com/kondratjukigor

Допис Ігоря Кондратюка / © facebook.com/kondratjukigor

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