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Віталій Козловський виплатив борг Кондратюку й поставив крапку у розбірках: "Справу закрито"
Співак з експродюсером з'ясовували стосунки протягом понад 10 років.
Український продюсер Ігор Кондратюк офіційно заявив про виплату колишнім підопічним, співаком Віталієм Козловським йому боргу.
На офіційній сторінці у Facebook Ігор повідомив, що отримав усю суму, яку артист йому був винен за каталог пісень. Тож права власності на музичні хіти перейшли остаточно до Віталія.
"Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього в повному обсязі", — заявив Кондратюк.