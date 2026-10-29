Віталій Козловський забув слова власної пісні просто під час концерту: конфуз потрапив на відео

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovskiy

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Український співак Віталій Козловський забувся слова власної пісні просто під час виступу на сцені.

Так, днями артист відіграв концерт. Однак його виступ не минув без конфузів. Просто під час виступу на сцені Віталій Козловський забувся слова. Сталося це, коли співак виконував пісню «Мала, танцюй». Перед приспівом Віталій Козловський раптово замовк, потім спробував щось наспівати, але чесно зізнався глядачам, що забувся слова.

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На щастя, прихильники не залишили Віталія Козловського в біді. Артиста підтримали оплесками, а дехто наспівував рядки, про які він забув.

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«Забувся слова пісні», — коротко поділився знаменитість.

У коментарях Віталія Козловського теж підтримали. Деякі користувачі зазначили, що взагалі залюбки б просто дивились. Таким чином фани зробили комплімент фізичній формі виконавця, а також неймовірним танцівницям, які в той момент виступали з ним.

Віталій! Люди прийшли дивитись, а не слухати. Все ок!

Всі ми трошки Віталіки!

Це коли за 35 — щось хотів, та забувся що.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розсекретив, як підготувався до складної зими. Також артист розповів, які запаси зробив.

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