Віталій Козловський заявив про серйозну травму на концерті та показав наслідки: "Майже інвалід"

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

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Український співак Віталій Козловський отримав серйозну травму коліна.

У своєму фотоблогу виконавець поділився прикрою новиною. Віталій зазначив, що нещодавно на одному з музичних фестивалів сильно вивихнув коліно. Це трапилося просто під час виступу. Після цього він вимушений носити спеціальний бандаж для колінного суглоба. За словами співака, це дозволить убезпечити його від ще більшої травматизації кінцівки.

Тим не менш, Козловський не впадає у відчай і зізнається, що навіть із травмою готовий тішити шанувальників своїми хітами. Тож не скасовував запланованих виступів і працює у звичному режимі, дотримуючись медичних рекомендацій.

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Віталій Козловський показав травмоване коліно / © instagram.com/vkozlovsky_music

"Головним моїм атрибутом на всіх концертах і по життю є ось така річ. На фестивалі у мене був вивих колінної чашечки – тепер я майже інвалід. Виходжу на сцену й кожен раз, як востаннє. Тому що коліно може надломитися наступного разу ще більше. Але що не зробиш заради людей та творчості, аби дати сьогодні позитивну емоцію. А з іншого боку я дуже люблю свою роботу", - зазначив артист.

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