Віталій Козловський замилував відео з однорічним сином і зворушив його словом "татко" на кухні

Віталій Козловський з родиною / © instagram.com/yuliabakumenko

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Український співак Віталій Козловський показав, як бавиться з однорічним сином Оскаром.

У своєму фотоблогу артист оприлюднив кадри, як маленький Оскар годує його черешнями та горіхами на кухні вдома. Ба більше, маленький синок зірки під час розваг навіть сказав слово "татко". Козловський також не зміг втримати радісних емоцій і зізнався, що таке піклування Оскара неабияк його тішить.

Дата публікації 14:14, 22.06.25 Кількість переглядів 24 Віталій Козловський показав розваги з однорічним сином на кухні

"Синочок годує татка. Колись мій тато піклувався, щоб я був завжди нагодований! Тепер цю естафету перейняв мій синочок", — замилував артист.

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Крім того, співак порівняв Оскара із собою в дитинстві. Віталій опублікував архівні фото, де йому був один рік так само, як і зараз його сину, й поцікавився, чи схожі вони.

Віталій Козловський у дитинстві / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський у дитинстві / © instagram.com/vkozlovsky_music

До слова, у коментарях зіркові колеги та шанувальники Козловського розділили щасливу мить й висловили свій захват від сімейних розваг.

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