Віталій Козловський відверто зізнався, чи ревнує його дружина до прихильниць: "Розповідаю все"

Віталій Козловський / © Пресслужба Віталія Козловського

Український співак Віталій Козловський переживає справжнє творче відродження — після багаторічної боротьби він нарешті повернув права на власні хіти.

Артист відверто розповів про головну підтримку у своєму житті — дружину Юлію, яка стала для нього не лише коханою жінкою, а й надійним партнером у роботі. Незважаючи на те, що досить часто думки виконавця про роботу, він все одно виокремлює час для рідних.

"Двадцять чотири години на добу всі розмови про роботу. Ну, звісно, ми говоримо про нашого сина. Але це таке об’єднання душі. Я бажаю кожному знайти внутрішній баланс сім’ї, роботи й спокою", — поділився Козловський у шоу "Ближче до зірок".

Віталій Козловський з дружиною / © instagram.com/yuliabakumenko

За словами співака, саме дружина відповідає за організаційні моменти його виступів і допомагає з концертами. Попри це, у стосунках пари панує повна довіра — без ревнощів і контролю.

"Та вона знає мене як облупленого. Мені нема чого приховувати. Моя дружина наймудріша у світі. Вона не з тих, хто перевіряє телефони. Я сам прихожу і розповідаю все", — зізнався артист.

Віталій додав, що родина для нього — це головне джерело натхнення, сили та бажання творити. Саме поруч із близькими він почувається по-справжньому щасливим і впевненим у собі.

