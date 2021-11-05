Віталій Малахов помер: донька режисера пригадала, як вони чекали на швидку п'ять годин

Легендарний режисер Віталій Малахов помер 4 листопада.

Донька легендарного українського режисера, худкерівника Театрі на Подолі Віталія Малахова Даша Малахова поділилася подробицями його хвороби.

Акторка розповіла, що її батька госпіталізували до лікарні у вівторок, 26 жовтня. Та родині довелося чекати на приїзд швидкої п'ять годин.

"У вівторок вранці тата забрала швидка (час очікування в Києві п'ять годин) і почалося пекло. Протягом двох днів ми були між небом та землею. Ніколи у житті мені не було так страшно та погано. Наразі діагноз встановлено - про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо", - розповіла Малахова.

Віталій Малахов з донькою Дашею / facebook.com/malakhov.vitaly

Її батька забрали до "Феофанії", там Віталій Юхимович перебував у реанімації у важкому, проте стабільному стані. Даша просила небайдужих стати донорами крові і відгукнулося чимало людей.

"Зараз закрита потреба в крові, ми придбали все, що потрібно для штучної нирки, щодня ціла аптека заливається у Малахова", - розповідала Даша.

Та у Віталія Юхимовича почався сепсис. Режисеру повинні були імплантувати штучну нирку. 4 листопада знаменитість пішов з життя.

Віталій Малахов - український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі. 2008 року він став народним артистом України.

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