Віточка з "Холостяка" виходить заміж / © instagram.com/vi.tochkaa

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Учасниця романтичного реаліті «Холостяк», де головним героєм був актор Тарас Цимбалюк, Віточка Зварич виходить заміж.

Радісну новину етнологиня розсекретила в Instagram 18 листопада. Віточка оголосила, що тепер заручена. Коханий-військовий освідчився їй. Сталося це на природі посеред осінніх дерев та на тлі річки. Віточка була одягнена у довгу спідницю, сорочку та пальто. Образ вона стилізувала українським вбранням, а волосся заплела у колоски. Тим часом коханий учасниці «Холостяка» був у військовій формі.

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Віточка з «Холостяка» виходить заміж / © instagram.com/vi.tochkaa

Обранець освідчився Віточці з обручкою, що була білого кольору та оздоблена блакитним коштовним камінням. Звичайно ж, етнологиня відповіла коханому «так». Тепер вони офіційно заручені та готуються до весілля.

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«Стала нареченою, такі от новини», — без зайвих слів підписала світлини етнологиня.

Віточка з «Холостяка» виходить заміж / © instagram.com/vi.tochkaa

Зазначимо, Віточка стала відомою, коли взяла участь у «Холостяку-14». Щоправда, Тарас Цимбалюк відправив її додому ще на першій вечірці. Проте вона запам’яталась глядачам.

Після вильоту з «Холостяка-14» Віточці приписували роман із ветераном Олександром Тереном. Однак виявилося, серце етнологині зайняте іншим чоловіком, про роман з яким вона розповіла у жовтні цього року. Віточка не зізнається, з ким саме зустрічається, та не показує обличчя обранця, але запевняє, що у них здорові та спокійні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно співачка SKYLERR вийшла заміж. Артистка вже показала фото з весілля з адвокатом Євгеном Проніним.

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