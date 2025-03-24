Вітольд Фокін помер: онука показала могилу ексміністра й розчулила його останніми словами

Українська співачка Маша Фокіна показала, який вигляд має могила її дідуся, першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна.

У своєму фотоблогу виконавиця поділилася своїм болем з шанувальниками. Вона зізналася, що їй дуже важко змиритися з втратою 92-річного дідуся. Маша пригадала, як востаннє спілкувалася з рідною людиною. За словами онуки, перед смертю Вітольд Павлович у відчаї казав їй, що не хоче прощатися.

"Тільки зараз я зрозуміла твої останні слова мені: "Машенько, я не хочу тебе залишати зараз...". Я думала, ти говорив про війну... Виявилося, ти не хотів мене залишати з цим болем, без тебе, дідусю. Світла пам'ять, любий", - довела до сліз співачка.

Вітольд Фокін помер / Фото: instagram.com/mashafokina

Виконавиця також показала фото з прощальної церемонії з Вітольдом Фокіним. Крім того, поділилася фото могили політика. На зображенні місце поховання повністю зайняли квіти, які приносили родичі та знайомі в останню путь Фокіна.

Церемонія прощання з Вітольдом Фокіним / Фото: instagram.com/mashafokina

Могила Вітольда Фокіна / Фото: instagram.com/mashafokina

Вітольд Фокін помер / Фото: instagram.com/mashafokina

"Моя любов. Мій всесвіт. Епоха", - лаконічно додала Маша.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть зірки "Гусарської балади" Лариси Голубкіної. Її життя забрала невиліковна хвороба.

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