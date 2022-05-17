Вітовська розповіла, як допомагає країні і чому важливо не забувати про культуру під час війни

Вітовська розповіла, як допомагає країні і чому важливо не забувати про культуру під час війни

Акторка, заслужена артистка Ірма Вітовська робить свій вклад у перемогу України над російськими окупантами.

Артистка не поїхала з України, а залишилася у рідному Івано-Франківську. Саме у це місто у перші дні війни з Києва вона із сином приїхала до батьків. Хоча Ірмі й пропонували поїхати за кордон, але артистка відмовилась.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Івано-Франківську акторка почала волонтерити, збирати гроші для ЗСУ, розповідати іноземним ЗМІ про війну в Україні та шукати прихисток для українок з дітьми за кордоном.

"Ми десь вивезли понад 500 людей… З таких кризових територій… Це травмовані дуже діти, коли я розумію, що навіть сирена спрацьовує для них дуже кризово і їм краще бути десь взагалі за територією України", - говорить Ірма.

Ірма Вітовська

Окрім волонтерства, Ірма й не забуває про культурний фронт. Вона продовжує викладати студентам, щоправда в режимі онлайн, та бере участь у численних культурних проєктах, зокрема грає вистави для переселенців. Акторка переконана, що підтримувати культурних фронт наразі надзвичайно важливо.

"Це те, що працює на ідентичність і те, що працює, як фундамент нашої нової політичної нації , яка не просто по кордону, не просто по паспорту, а яка вже в середині, і от те, що всередині, - це робить культура і освіта", - поділилася артистка.

Нещодавно Вітовська повернулась з Риму, де відбулась презентація україно-італійської кінострічки, в якій зіграла головну роль. "Коза Ностра" – гангстерська сімейна комедія про пригоди гуцулки Влади Кози, яка поїхала до Сицилії і влаштувалась на роботу в італійську родину, яка виявилася мафіозним кланом. Героїна Ірми знаходить спільну мову із головою клану, мирить його з дітьми та повертає минулу велич родині мафіозі. Роль сильної та рішучої українки акторці сподобалась одразу.

Ірма Вітовська

"Ми як раз хотіли показати українку, яка бере долю в свої руки, їде і вирішує, що вона от так буде рухатись. І власне мені це сподобалось, що це не від нещастя. Вона дуже нормально жила тут, просто так захотілося їй", - поділилася акторка.

Стрічку почали знімати ще 2020 року, але на заваді став коронавірус. Тож її вихід довелось відтермінувати. Те, що вона виходить на широкі екрани в Італії саме зараз дуже добре, адже ще раз нагадає світові про Україну та її мужніх людей.

"Якийсь певний ще момент симпатії до нас від італійців ми можемо отримати через цю героїню, через любов до Влади Кози", - підсумувала акторка.

Ірма Вітовська – про допомогу країні та чому важливо не забувати про культуру

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