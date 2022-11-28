Вітвіцька розповіла про брата-військового та про спілкування з ексчоловіком, який служить у ЗСУ

Зірка каналу "1+1" Соломія Вітвіцька розповіла про свого рідного брата Северина, який нині служить на фронті.

Зокрема, знаменитість зізналась, що намагається бути постійного з ним на зв'язку та допомагає, як може. Наприклад, нещодавно Соломія відправила брату та його побратимам термобілизну та сухпайки.

Та, виявляється, не лише рідний брат Соломії військовослужбовець. Дружина Северина – Емма – теж служить.

Соломія Вітвіцька з братом / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Він і його дружина Емма - військовослужбовці. Намагаємося постійно бути на зв'язку. Я завжди намагаюсь чимось допомогти. Військових треба утеплювати, то ж нещодавно передавала від американського фонду Liberty Ukraine брату з побратимами термобілизну, сухпайки. Люди з-за кордону, попри те, що могли б собі спокійно жити і нічим не перейматися, все одно збирають кошти, закуповують якісь дуже важливі, потрібні речі і передають нашим на передову. Так що зв'язок тримаємо і допомагаємо чим тільки можемо", - розповіла Вітвіцька в інтерв'ю kp.ua.

Служить у лавах ЗСУ і колишній чоловік Соломії – Влад Кочатков. Ведуча зізналась, що теж підтримує з ним зв'язок.

Влад Кочатков / Фото: instagram.com/vladkochatkov

"Так, ми тримаємо зв'язок. Постійно спілкуємося. Все в нього гаразд. Якщо йому щось потрібно, теж намагаюся допомогти", - поділилася Вітвіцька.

Утім, Соломія виключає те, що вони знову можуть бути разом. Ведуча зазначила, що вони розлучилися на дружній ноті. За словами знаменитості, їм краще бути друзями, аніж подружжям.

Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Ні, це не наша історія. Ми краще дружимо, ніж були подружжям, тому у нас просто гарні дружні стосунки", - зазначила зірка.

Нагадаємо, раніше Соломія Вітвіцька разом з іншими ведучими 1+1 розповіла, чим займається, коли вдома вимикають світло. Знаменитість поділилася, як в офлайні дивиться фільми та як освітлює кімнату.

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