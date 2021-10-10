Вітвіцька відповіла, скільки програла у казино Лас-Вегаса та чи закрутила роман з американцем

Вітвіцька відповіла, скільки програла у казино Лас-Вегаса та чи закрутила роман з американцем

Нещодавно зірка відпочивала в Америці.

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька не так давно повернулася з відпустки у США.

Там, зірка із подругами відвідала чимало міст, зокрема, Лас-Вегас. У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що не минуло без походу до казино. Втім, виграти нічого не вдалося.

"Грали в казино, програли 50 доларів. Кажуть, що новачкам щастить, але мені не пощастило, ну, можливо, пощастить в коханні", – поділилася ведуча.

Соломія Вітвіцька в США / instagram.com/solomiyavitvitska

Також Соломія заінтригувала неоднозначною відповіддю на запитання, чи знайшла в Америці бойфренда.

"Така цікава історія, якщо в Америці у твоїх друзів є вільні друг чи подруга, то вони намагаються одне одного знайомити. Це так кумедно, коли десь у компанії ти кажеш, що зараз ні з ким не зустрічаєшся, усі: "О, у мене є друг single, треба обов’язково організувати побачення", – поділилася зірка.

Втім, на припущення ведучої Катерини Осадчої, що знайомства з американськими нареченими не увінчалися успіхом, Соломія грайливо відповіла: "Хтозна".

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