Вітвіцька після пологів показала чоловіка-військового з крихітним сином і їхні прогулянки втрьох

Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася новими подробицями свого материнства. Зірка показала, як минають перші тижні життя її родини після народження сина Устима.

Малюкові вже виповнився місяць. За цей час у ведучої назбиралося чимало особливих моментів, якими вона вирішила поділитися з підписниками в Instagram. На фото Соломія ніжно обіймає синочка, гуляє з ним і знайомить із близькими людьми.

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Не обійшлося й без кадрів за участю чоловіка знаменитості — військовослужбовця Олексія Ситайла. Зокрема, Вітвіцька показала, як коханий відпочиває поруч із маленьким Устимом, а також сімейну прогулянку, під час якої батьки проводять час разом із сином.

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Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з чоловіком і сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Чоловій і син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведуча зізналася, що перший місяць із малюком приніс їй безліч нових відчуттів і відкриттів. Вона поступово звикає до змін у повсякденному житті та ще намагається осмислити все, що відбувається.

«Мій Жовтень. Перший наш місяць з Устимом. Стільки всього хочеться розповісти, але нічого не встигаю. Втягуюся в процеси та нові усвідомлення — і це все настільки не схоже на все, що я пережила до цього. Попереду ще стільки відкриттів», — написала зіркова мама.

Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

До слова, для 46-річної Соломії Вітвіцької син став первістком. Водночас її чоловік Олексій уже має досвід батьківства — від попередніх стосунків він виховує ще двох дітей. Раніше ведуча також розповідала, чи замислюється про народження ще однієї дитини.

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